В ЮАР с 1-го мая начнут снимать ограничения, введенные на общенациональном уровне из-за пандемии коронавируса

Об этом в телеобращении к нации объявил президент страны Сирил Рамафоса. По его словам, в мае некоторые предприятия смогут поэтапно возобновить работу. Людям разрешат прогулки на свежем воздухе при условии соблюдения мер безопасности, однако границы останутся закрытыми, сохранится запрет на передвижение между провинциями.
2020-04-24T14:33:00+03:00
2020-04-24T14:41:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 24 апреля 2020
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