Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов оказал помощь щелковской больнице

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Дмитрий Баринов оказал помощь щелковской больнице. Он передал медработникам респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики. Благодарственное письмо директора больницы опубликовала в своем Твиттере пресс-служба сборной.
2020-04-24T14:33:00+03:00
2020-04-24T14:40:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 24 апреля 2020
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