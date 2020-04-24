Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов оказал помощь щелковской больнице

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Дмитрий Баринов оказал помощь щелковской больнице. Он передал медработникам респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики. Благодарственное письмо директора больницы опубликовала в своем Твиттере пресс-служба сборной.