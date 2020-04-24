Частота дезинфекции всех московских улиц при необходимости может быть увеличена. Сейчас обработка проводится в среднем один раз в неделю, — сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Он уточнил, что для обработки применяются дезинфекционные растворы, рекомендованные санэпиднадзором. Это хлорсодержащие средства. Они безвредны для здоровья, — уверяет Бирюков.