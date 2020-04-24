Департамент транспорта передаст в правоохранительные органы информацию о водителе такси, который избил пассажирку

Департамент транспорта Москвы передаст в правоохранительные органы информацию о водителе такси, который избил пассажирку после того, как не смог считать ее QR-код, — сообщает пресс-служба департамента. Ранее источник в полиции рассказал ТАСС, что водитель Яндекс.Такси избил и выбросил женщину из машины. Пострадавшая обратилась в больницу.
2020-04-24T14:32:00+03:00
2020-04-24T14:39:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 24 апреля 2020
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