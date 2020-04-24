Президент Путин на следующей неделе проведет совещание с главами регионов и проверит готовность медицинских учреждений к борьбе с коронавирусом, — сообщил глава правительства Михаил Мишустин. По последним официальным данным, в России за сутки выявлено 5849 новых случаев, с начала эпидемии умерли более 600 человек.