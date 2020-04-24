Президент Путин на следующей неделе проведет совещание с главами регионов и проверит готовность медицинских учреждений к борьбе с коронавирусом, — сообщил глава правительства Михаил Мишустин. По последним официальным данным, в России за сутки выявлено 5849 новых случаев, с начала эпидемии умерли более 600 человек.
2020-04-24T14:31:00+03:00
2020-04-24T14:34:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 24 апреля 2020
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