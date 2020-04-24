Группа Rolling Stones впервые за 8 лет выпустила новую песню

Композиция «Living In A Ghost Town» была записана еще до коронавируса, но музыканты решили выложить ее именно сейчас, так как трек прекрасно описывает сегодняшний день.

Кроме того, музыканты на своем ютьюб-канале выложили на новый сингл клип. В нем показывается проезд по опустевшим городам мира.