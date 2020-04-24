Центробанк снизил ключевую ставку с 6% до 5,5%

В ЦБ отметили, что ограничительные меры из-за пандемии повышают риски для экономики. От размера ключевой ставки зависит стоимость кредитов, которые теперь могут немного подешеветь. Но при этом снизятся и ставки по вкладам.
2020-04-24T14:10:00+03:00
2020-04-24T14:52:32+03:00
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14:10, 24 апреля 2020
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