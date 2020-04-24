Памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь после реставрации

Впрочем, монумент по-прежнему обнесен забором, а рядом работают строители.

Скульптура работы Вячеслава Клыкова пробыла на каникулах почти месяц. На постаменте все это время стояла копия, которая существенно отличалась от оригинала, а историки даже обратили внимание на ошибки: новый маршал лишился одной из четырех звезд героя Советского союза.

Большую часть реставрационных работ завершили до введения ограничительных мер в столице, рассказал глава Москомнаследия Алексей Емельянов. Сын скульптора Михаил Клыков подтвердил, что статуя военачальника на коне выглядит заметно лучше, чем до монтажа. Ее покрыли специальным антикоррозийным составом.

«Настоящий» Жуков еще вчера был возвращен на постамент. Но полюбоваться им вблизи не получается. Вокруг него сразу три рубежа обороны: металлические ограждения, решетчатый забор и строительные леса. Возле памятника трудятся рабочие под гул дизельного генератора.

Редкие прохожие на очередную замену памятника не обратили внимания. Дежурившие рядом полицейские попросили корреспондента «Эха»предъявить паспорт, пропуск и спросили, почему строительные работы вызвали такой интерес. У других пешеходов стражи порядка документы не проверяли.

Строители продолжают работы, связанные с постаментом. Вокруг него также будет разбит цветник, сообщили утром на сайте московской мэрии.