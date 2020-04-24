В РПЦ подтвердили, что главный храм вооруженных сил украсили мозаикой с изображением Путина и Сталина

На фресках также присутствуют спикеры обеих палат парламента, нынешний и бывший главы ФСБ, а также начальник Генштаба. Почему в храме разместили такие изображения, «Эху Москвы» объяснил протоиерей Леонид Калинин.

«Там изображены те лица, которые непосредственно принимали решение о присоединении Крыма. Причем они изображены в гуще народа, поскольку они выражали то мнение народа и желание народа Крыма, которое не оспаривается даже противниками присоединения Крыма», — сказал он.

Протоиерей Леонид Калинин отметил, что решение изобразить первых лиц государства принял художественный совет.

«А композиция Парад Победы создавалась аутентично по исторической фотографии, где на заднем плане один из бойцов держит в руках портрет Верховного главнокомандующего Советской Армии в 1941-1945 годах. Это был Иосиф Сталин, и поэтому он изображен там исключительно только на дальнем плане, и только как один из портретов», — рассказал он.

Также на этих фресках присутствуют председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и начальник генштаба ВС Валерий Герасимов.

Главный храм вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот» должны открыть 9-го мая.