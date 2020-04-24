Президентский Совет по правам человека предлагает смягчить карантин на майских праздниках

Людям нужно гулять и сажать картошку, — сказал «Эху» глава СПЧ Валерий Фадеев.

Фадеев подчеркнул, что люди при этом должны быть осторожными, чтобы не заразиться коронавирусом. По его словам, единые рекомендации по ослаблению режима изоляции будут направлены в правительство на следующей неделе.

Московские власти отказались смягчать карантин на майских праздниках. Для этого не поводов, заболеваемость коронавирусом в городе растет, — заявил начальник главного столичного контрольного управления Евгений Данчиков. По его словам, сейчас на улицах находится много молодежи, а дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках, — передает «Интерфакс».

Почти 300 человек оштрафовали в Москве за три недели, за нарушения режима изоляции. Протоколы были составлены только на людей, которые не имели права покидать свои дома.

Правоохранители открыли 284 административных дела в отношении носителей коронавируса или тех, кто живет вместе с ними. Только за вчерашний день было задержано 48 человек, которых доставили в обсервационные центры. Об этом заявил глава главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. По его словам, отследить их передвижения помогли средства фотовидеофиксации. Межу тем, количество инфицированных в Москве резко возросло за последние стуки. Накануне их было меньше двух тысяч, а сегодня 2985, что, однако, меньше печального рекорда, установленного 19 апреля, когда врачи выявили более 3 тысяч случаев. 37 человек умерли, что на десять больше, чем в четверг. Всего с момента начала пандемии выздоровело 2735 человек. Для контакта с пациентов с признаками ОРВИ в Москве создан мониторинговый центр, в котором работают 150 человек. Они обзванивают больных, которые находятся дома и следят за их состоянием.

По словам заместителя мэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой любой случай ОРВИ рассматривается как подозрение на коронавирус. Каждый день в городе за помощью обращается около 4 тысяч человек.

Сергей Собянин: свободных кадров в медицине в России нет, прошу к понедельнику подготовить поручения о направлении студентов 4-5

курсов медвузов на практику.