Дату окончания Второй мировой войны спустя 75 лет официально поменяли в России

Теперь этот день будут отмечать не 2-го, а 3-го сентября. Соответствующий закон сегодня подписал президент Владимир Путин.

Возможно, глава государства не видел петицию жителей Беслана, которые, просили не назначать день воинской славы на дату памяти жертв теракта в школе, — сказала «Эху» сопредседатель комитета «Матери Беслана» Аннета Гадиева.

В результате теракта в школе Беслана в 2004-м году погибли 333 человека.

Из-за переноса даты окончания Второй мировой войны придется переиздавать все учебники по российской и зарубежной истории, — сказал «Эху» историк Алексей Кузнецов.

«Внести в учебники (истории) изменения — дело не хитрое. На самом деле нужно будет изменить 2-3 предложения в нескольких учебниках. Потому что дата окончания войны есть в учебниках отечественной истории и зарубежной истории. Ну, а что издательства будут счастливы это сделать, в этом нет никаких сомнений, потому что это миллионные тиражи. Любое напечатание учебников — это очень большие доходы. Так что, они как раз возражать не будут точно», — отметил он.

По мнению историка Алексея Кузнецова, никакой закон не может изменить исторического факта, что Вторая мировая война закончилась 2 сентября в 4 утра по московскому времени. «Что касается смысла этого действа (изменение даты окончания войны — ЭМ), то это полное посмешище. Потому что никакой указ никакой закон не может отменить того факта, что война закончилась в 9.00 по токийскому, а соответственно в 4.00 утра по московскому времени 2 сентября», — сказал он.

Авторы инициативы о переносе даты окончания Второй мировой в качестве доводов упоминали указ президиума Верховного совета СССР, в котором 3 сентября объявлялось праздником победы над Японией и днем всенародного торжества. Также в пояснительной записке говорилось о том, что в Китае день победы в войне с Японией также отмечают 3-го сентября.