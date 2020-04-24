Песков выразил надежду, что ситуация в «Ведомостях» будет урегулирована

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на урегулирование ситуации, сложившейся в газете «Ведомости». Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», отметив, что цензура недопустима.

«Действительно, есть нормы закона, которые не допускают цензуру. Это наш закон. Мы не знакомы и не можем быть знакомы изнутри с ситуацией в редакции газеты «Ведомости». Мы надеемся, что эта ситуация будет урегулирована», — сказал он.

Песков добавил, что все «заинтересованы в том, чтобы газета «Ведомости» продолжала свою деятельность на высоком профессиональном уровне, как это было до сих пор».

На вопрос, считают ли в Кремле цензуру неприемлемой, Песков сказал: «Безусловно да».