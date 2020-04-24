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Эксклюзив Эха 13:46, 24 апреля 2020

Песков не стал комментировать изображение президента РФ на стенах храма Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что стены храма Минобороны украсят мозаикой с портретом главы государства Владимира Путина. Об этом он сказал корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопросы на брифинге.

«Я, к сожалению, не знаю, какие изображения на стенах храма, поэтому я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности», — объяснил он.

Также Дмитрий Песков добавил, что «не знаком с планами внутреннего убранства храма». Пресс-секретарь сказал: «Есть фонд, который занимается строительством этого храма, Минобороны, я рекомендую обратиться туда».

Знает ли о планах убранства храма президент, Песков не прокомментировал.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке «Патриот».
Ранее появилось сообщение, что стены главного храма украсят мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина.



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