Президент Путин утвердил 3 сентября как дату окончания Второй мировой войны

Подписан и опубликован соответствующий закон. В середине апреля законопроект о переносе памятной даты приняла Госдума. Авторы документа, ссылаясь на указ президиума Верховного совета СССР, в котором 3 сентября объявлялось праздником победы над Японией и днем всенародного торжества. Также авторы указывали в пояснительной записке на то, что в Китае день победы в войне с Японией также отмечается 3-го сентября.

Против переноса памятной даты выступил Совет по правам человека при президента и комитет «Матери Беслана». Они указывали на то, что в России 3 сентября – день солидарности в борьбе с терроризмом и день памяти жертв теракта в Беслане.