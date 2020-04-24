Сумма иска инвесторов к московской бирже из-за отрицательных цен на нефть WTI может составить 1 млрд рублей

Сумма иска инвесторов к московской бирже из-за отрицательных цен на американскую нефть WTI может составить 1 миллиард рублей, — сообщили ТАСС в юридической компании «Милтон Лигал». К иску планируют присоединиться еще более 150-ти инвесторов. Данные будут оперативно обновляться по мере подключения новых истцов, — добавили юристы.
2020-04-24T13:32:00+03:00
2020-04-24T13:39:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 24 апреля 2020
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