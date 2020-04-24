Фонд национального благосостояния России может быть исчерпан за 2 года при цене российской нефти Urals $15 за баррель

Фонд национального благосостояния России может быть исчерпан за 2 года при цене российской нефти Urals 15 долларов за баррель, — считают экономисты Дойче Банка. По их оценкам, в марте 2020-го года в ликвидной части ФНБ было 150 миллиардов долларов, однако она должна снизиться до 120-ти миллиардов в связи с тем, что правительство выкупило долю Сбербанка у ЦБ.

Сейчас российская нефть стоит около 12-ти долларов за баррель, — отмечает РБК.