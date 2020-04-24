Московские власти не видят предпосылок для смягчения ограничительных мер в Москве на майские праздники

Ежедневно количество заболевших увеличивается, — пояснил министр столичного правительства, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что президентский Совет по правам человека обсуждает возможность введения в Москве так называемого «зеленого» пропуска. Он позволит людям на законных основаниях гулять в парках и выезжать «на картошку» во время майских праздников.