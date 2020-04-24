ЦБ РФ снизил ставку до исторического минимума в 5,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года — начала 2014 года, следует из заявления регулятора. Решение совпало с ожиданиями рынка.