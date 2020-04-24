«Матери Беслана» считают неправильным решение президента о переносе Дня окончания Великой мировой войны на 3 сентября

Организация «Матери Беслана» считает неправильным решение президента РФ Владимира Путина о переносе Дня окончания Великой мировой войны на 3 сентября. Наверное, до президента не дошло прошение «Матерей Беслана» не назначать дату окончания Второй мировой войны на дату Дня солидарности в борьбе терроризмом. Об этом сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель комитета «Матери Беслана» Аннета Гадиева.

«У нас была надежда, что президент не перенесет дату (окончание войны) на 3 сентября. Очень удивительно, видимо наша петиция до него не дошла. Мы считаем это неправильно, все знают, что 2 сентября — это фактическая дата конца Второй мировой войны. И что за необходимость такая была переносить эту дату на 3 сентября? Мы не хотим верить, что это в пику того, что 3 сентября — это день солидарности в борьбе с терроризмом», — сказала она.

По словам Гадиевой, эта историческая дата «необоснованна», историки также утверждают, что «нет никаких научных обоснований, чтобы переносить эту дату на 3 сентября». «Это очередная ошибка президента страны. Я считаю, что не учитывать современные реалии — это неправильно, и с политической точки зрения.

Это причинение боли людям, которые пострадали от терроризма в России. Можно было учесть и наше мнение. Мы и так потеряли все, что есть, и не дождались расследования этих преступлений. Пусть это будет на его совести, и на совести парламентарием», — отметила она.

В результате теракта в школе Беслана 3 сентября 2004 года погибли 333 человека, раненых было 783.