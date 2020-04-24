Все решения, связанные с ослаблением режима самоизоляции, должны быть за координационным штабом – сенатор Рязанский

Все шаги, связанные с ослаблением режима самоизоляции, должны быть за координационным штабом и не надо поддаваться настроениям людей, которые устали сидеть дома. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Ранее Совет по правам человека при президенте России предлагает выработать правила, по которым людям, можно будет выходить на прогулку или выезжать на дачу в период майских праздников.

«Такое решение нельзя поддерживать в силу того, что учитывая сложную и опасную ситуацию с распространением инфекции. Все решения, связанные с ослаблением режима самоизоляции, должны быть за координационным штабом. Но ни в коем случае не поддаваться этим настроениям. Слишком еще сохраняется большая опасность, в данный момент ситуация далека от благополучной», — сказал он.

Рязанский добавил, что достаточно жесткие меры, которые предпринимает Россия в противодействии пандемии, абсолютно оправданны".

«Я мог бы порекомендовать цивилизованный выезд дачников из Москвы, сделать это надо организованно, соблюдая те принципы, которые заложены в нынешней политике самоограничения. Если это авто, то только семейный транспорт, у которых сохраняется этот режим самоизоляции. Если такой возможности нет, то можно организовать общественный транспорт с соблюдением правил социальной дистанции», — отметил сенатор.