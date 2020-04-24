Франция ограничила продажу пластырей от курения из-за слухов об их полезности при профилактике коронавируса

Франция ограничила продажу пластырей от курения из-за слухов о том, что они могут быть полезны при профилактике коронавируса. Опубликовано соответствующее постановление правительства. Продажа никотиносодержащих средств в аптеках приостановлена на месяц. Как уточняет телеканал BFM, такое решение принято после публикации исследований о низкой доле заразившихся коронавирусом среди курильщиков.
2020-04-24T13:05:00+03:00
2020-04-24T13:09:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:05, 24 апреля 2020
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