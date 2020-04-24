Глава МВД Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку, — сообщает газета «Коммерсантъ». При этом, официального приказа об увольнении пока не поступало.

Руководитель новосибирского главка уже попрощался с коллективом, а в рапорте об увольнении стоит виза министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Об этом газете «Коммерсант» рассказали источники в силовых органах. В чем причина ухода Юрия Стерликова с должности они не уточнили, сам полицейский также эту информацию не комментировал.

О его решении стало известно спустя два дня после того, как в Новосибирском МВД начали проверку сообщений о плане по штрафам за нарушение самоизоляции. Ранее на этой неделе сообщество социальной сети «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции» опубликовал аудиозаписи, где женский голос призывает оформлять по этой статье, цитирую, «всех поголовно, кроме женщин с колясками и стариков», конец цитаты. Для тех отделов, которые не выполнят норму таких штрафов по смене, человек на записи обещает наказание.

Один из членов сообщества написал, что голос принадлежит начальнику службы участковых уполномоченных УМВД по региону Елене Устиновой.

Юрий Стерликов возглавлял МВД Новосибирской области с февраля 2015-ого года.