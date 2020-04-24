Издание «МБХ Медиа» утверждает, что в главном храме Минобороны появится мозаика с изображением Владимира Путина

В РПЦ «Эху Москвы» это не подтвердили, но и не опровергли.

На одной мозаике с президентом выложены изображения главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина и директора ФСБ Александра Бортникова. Это следует из фотографий, которые изданию через Телеграм прислал неизвестный подписчик. Когда и кем именно были сделаны снимки, не уточняется, их подлинность пока также не подтверждена. По крайней мере, в Минобороны их пока не прокомментировали.

Согласно этим фотографиям, главный храм Вооруженных сил России также будет украшен мозаикой, изображающей парад Победы 1945 года. Над солдатами и военачальниками на ней находится портрет Иосифа Сталина.

На еще одном снимке изображен фрагмент панно, где присутствуют несколько женщин, а над ними надпись «Крым наш». Как утверждается, эта мозаика также появится в храме Минобороны.

Главный храм вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот» должен открыться 9-го мая.