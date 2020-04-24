В Москве будут тестировать на коронавирус всех пациентов в неинфекционных больницах

Пациенты с инсультом, инфарктом или с травмами теперь будут обязательно проверяться, — сказал вице-мэр Анастасия Ракова, — передает ТАСС. Она отметила, что тестировать на коронавирус будут также всех врачей и медсестер столицы.
2020-04-24T13:01:00+03:00
2020-04-24T13:11:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2631028-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3252778.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:01, 24 апреля 2020
Загрузка комментариев...