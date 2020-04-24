Представитель МИД высоко оценила организацию по вывозу россиян из Непала

Директор Департамента информации и печати, официальный представителем МИД России Мария Захарова высоко оценила организацию по вывозу россиян из Непала. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это высокий уровень работы. Единственный момент, что там не было запредельного количества, как в Таиланде несколько десятков тысяч людей. Там было пара сотен человек, но это был высочайший класс», — сказала она.

На территории загранучреждения, по словам Захаровой, был развернут палаточный лагерь, где люди смогли жить до отправления на родину. «Им было что поесть и пить, и мыться. Им помогали, с ними были в контакте. А два дня назад был организован рейс. Ситуация была непростая, но Посольство РФ сработало прекрасно», — подчеркнула она.