Россияне с истекающим паспортом, которые находится за рубежом, могут обратиться в российское посольство – Захарова

Россияне с истекающим паспортом, которые находится за рубежом, могут обратиться в российское посольство. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Департамента информации и печати, официальный представителем МИД России Мария Захарова.

«Если речь идет о загранпаспорте российского гражданина, о российском загранпаспорте, обращаться в посольство или генеральное консульство. И они оформляют соответствующие документы. Бывает также, что заканчивается виза», — сказала она.

По словам Захаровой, в случае возникновения за рубежом других ситуаций, когда у россиян могут произойти изъятие документов или их кража, в эти случаях «ответственностью российских загранучреждений является оформление документов взамен, либо продление их, также информирование граждан о решении местных властей о возможном автоматическом продлении виз».

«Конечно, паспорт никто автоматически продлевать не будет из местных властей, поэтому это задача посольства решать эти вопросы. А что касается виз, в некоторых странах они автоматически продлеваются. Поэтому эту информацию можно найти на сайте посольств. В большинстве случаев она там указана. Если нет — обращаться напрямую в посольство или генконсульство», — подчеркнула она.