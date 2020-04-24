Глава МИД Лавров «самоизолировался на работе» в условиях пандемии – Захарова

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров «самоизолировался на работе» в условиях пандемии. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о здоровье министра.

«Сергей Викторович в соседнем кабинете через стенку записывает интервью для «Большой игры», которое выйдет завтра. Он самоизолировался на работе, как и мы все. Мы приезжаем домой ночевать, переодеваться и приходить в себя, но мы полностью сидим на Смоленской площади», — сказала она.