Командир британской ядерной подлодки оказался под следствием за то, что разрешил экипажу устроить вечеринку

Она прошла в начале апреля на базе Девонпорт после возвращения субмарины из дальнего похода. Как пишет газета «Таймс» со ссылкой на официального представителя ВМС, капитал Джон Льюис может быть снят с должности и даже уволен из флота из-за нарушения карантинных мер. Расследование началось после того, как подводники выложили в соцсетях видео с вечеринки.
2020-04-24T12:33:00+03:00
2020-04-24T12:37:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 24 апреля 2020
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