Командир британской ядерной подлодки оказался под следствием за то, что разрешил экипажу устроить вечеринку

Она прошла в начале апреля на базе Девонпорт после возвращения субмарины из дальнего похода. Как пишет газета «Таймс» со ссылкой на официального представителя ВМС, капитал Джон Льюис может быть снят с должности и даже уволен из флота из-за нарушения карантинных мер. Расследование началось после того, как подводники выложили в соцсетях видео с вечеринки.