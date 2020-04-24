Глава МВД по Новосибирской области подал в отставку после скандала

Об этом сообщает местное сетевое СМИ NGS.ru со ссылкой на пресс-службу полиции. Накануне областное управление МВД начало проверку из-за публикации аудиозаписей, где предположительно сотрудница ведомства требует от полицейских штрафовать всех поголовно с 16-ти лет, кроме пожилых людей и женщин с колясками, чтобы выполнить план по протоколам за нарушение режима изоляции.
2020-04-24T12:32:00+03:00
2020-04-24T12:37:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 24 апреля 2020
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