Глава МВД по Новосибирской области подал в отставку после скандала

Об этом сообщает местное сетевое СМИ NGS.ru со ссылкой на пресс-службу полиции. Накануне областное управление МВД начало проверку из-за публикации аудиозаписей, где предположительно сотрудница ведомства требует от полицейских штрафовать всех поголовно с 16-ти лет, кроме пожилых людей и женщин с колясками, чтобы выполнить план по протоколам за нарушение режима изоляции.