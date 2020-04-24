Санитарную обработку проводят в первом корпусе московского Кремля каждый час

Также в помещениях установлены бактерицидные лампы, — сообщила агентству РИА «Новости» пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова. Именно в первом корпусе Кремля располагается рабочий кабинет Владимира Путина. Впрочем, в последнее время, судя по сюжетам гостелевидения, глава государства работает из своей подмосковной резиденции.
2020-04-24T12:32:00+03:00
2020-04-24T12:36:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:32, 24 апреля 2020
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