Санитарную обработку проводят в первом корпусе московского Кремля каждый час

Также в помещениях установлены бактерицидные лампы, — сообщила агентству РИА «Новости» пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова. Именно в первом корпусе Кремля располагается рабочий кабинет Владимира Путина. Впрочем, в последнее время, судя по сюжетам гостелевидения, глава государства работает из своей подмосковной резиденции.