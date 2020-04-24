Перед петербургскими больницами каждый день образуются пробки из машин скорой помощи

Чтобы передать пациента врачам, кортежу надо отстоять в очереди 7-8 часов.

Покровская больница, Александровская больница, больница святого Георгия – это далеко не полный список медицинских учреждений, куда попасть стало совсем не просто. Накануне днём большая пробка из машин скорой помощи образовалась у Покровской больницы, до этого – как раз у Александровской. Возле приемного покоя там, как пишет «Новая газета», собралось около 35 карет скорой помощи, многие из них стояли в очереди больше шести часов. Врачи рассказали журналистам, что их в пробке не кормят, но пускают в здание больницы в туалет. Проблема с ожиданием связана с тем, что сейчас медики берут пациентов в приемный покой по одному, после каждого они обязаны все дезинфицировать. К тому же, объясняют в Смольном, поток пациентов сейчас сильно возрос, из-за этого городская система здравоохранения едва справляется с нагрузкой.

Городские власти намерены в ближайшие несколько дней перепрофилировать под прием пациентов с коронавирусной инфекцией ещё пять больниц.