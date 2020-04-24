Президент Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

Теперь этот день переносится со 2-го сентября на 3-е. Ранее против этого выступила организация «Матери Беслана». В размещенной в интернете петиции говорится, что праздничный день воинской славы невозможно совместить с днем памяти жертв теракта в Беслане.
2020-04-24T12:30:00+03:00
2020-04-24T12:31:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 24 апреля 2020
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