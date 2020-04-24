Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что необходимо сделать выводы из-за сложившейся ситуации в розыске российских школьников в США. Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Конечно, выводы надо будет делать. Если дети выезжают по образовательным программам (за границу), то надо пропускать со сбором в виде сдачи информации о себе. Такого быть больше не должно (чтобы нельзя было не найти ребенка). Должен быть какой-то механизм, который предполагает отслеживание, или наличия контактной информации с ребенком и той организации, которая его там принимает», — отметила Захарова.

Ранее Захарова отметила, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепом программы Secondary School Student Program в Соединенные Штаты прибыли 74 российских старшеклассника. При этом, по данным американского посольства в Москве, по состоянию на 6 апреля в США по программам, финансируемым частными спонсорами, оставался 51 российский старшеклассник.

По словам Захаровой, на данный момент на территории США остается несколько десятков российских школьников, контакты которых не найдены.