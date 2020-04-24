Контакты десятков российских школьников пока не найдены на территории США для возвращения в Россию – Захарова

Контакты десятков российских школьников пока не найдены на территории США, чтобы вернуть их в Россию. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Департамента информации и печати, официальный представителем МИД России Мария Захарова.

«Мы пока не смогли выйти на связь со всеми перечисленными организациями, предоставленными Госдепом. Нам даны были только электронные адреса, и мы пытаемся до них как-то достучаться. Обратная связь не со всеми установлена. Часть детей возвращена в страну, часть еще нет, но часть вообще не найдена в принципе. У нас нет представления, где на территории США они находятся. Речь идет пока о десятках детей», — сказала представитель МИД.

По словам Захаровой, идет тесное сотрудничество с американским посольством в Москве, которое искренне хочет помочь. «Но вопрос упирается в ту информацию, которая в Вашингтоне. Я предполагаю, что из-за удаленки, им сложно эти телефоны предоставить. Но также могу предположить, что эти списки не велись. Патронировались эти программы на политическом уровне, а конкретная работа не велась», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что у ведомства вопрос возвращения российских детей стоит в приоритете. «Наши ведомства отдают приоритет, рассматривая гуманитарные случаи, младенцам, несовершеннолетним, беременным и т.д. И если ребенок наш остается где-то за рубежом, для нас это сигнальная лампочка, для нас это ЧП. У нашего посла в США эта тема в приоритете», — подчеркнула она.

По данным американского посольства в Москве, по состоянию на 6 апреля в США по программам, финансируемым частными спонсорами, оставался 51 российский старшеклассник. Американская сторона заверяет, что работает с организаторами поездок по вопросу возвращения детей домой и готова предложить свою помощь российским школьникам, несмотря на то, что программы их обучения в стране не финансировались государством.