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12:04, 24 апреля 2020

Неожиданные способы борьбы с коронавирусом предложил президент США

По мнению Дональда Трампа, лечить пациентов можно с помощью света.

Идея о том, что солнце препятствует распространению вируса, уже неоднократно высказывалась, в том числе официальными лицами, среди которых был и министр здравоохранения России. На эту же тему рассуждал в четверг Уильям Брайан из отдела по науке министерства внутренней безопасности. Из доклада следовало, что вирус якобы уничтожается за полторы минуты под прямыми солнечными лучами и температуре выше 20 градусов. Чиновник оговорился, что результаты исследований не настолько убедительны, чтобы отказываться от принципов социального дистанцирования.

Присутствовавший на том же брифинге Трамп ухватился за идею, заявив, что коронавирус можно победить и за минуту, если доставить свет внутрь организма или через кожу. Эффективным, по мнению американского президента, могли бы быть инъекции дезинфицирующих средств в легкие. Представители медицинского сообщества уже раскритиковали подобные рассуждения.

США остаются в лидерах по количеству заразившихся коронавирусом. В стране подтверждено около 870 тысяч случаев заражения, умерло более 42 тысяч человек.



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