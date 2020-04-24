Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Поправки вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Ранее изменения были приняты Госдумой, а также одобрены Советом Федерации.

В соответствии с поправками, из действующего законодательства исключается ранее указанная памятная дата «2 сентября».