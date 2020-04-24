Около 30 тысяч россиян за рубежом ждут возможности вернуться на родину

Это сообщила в эфире «Эха Москвы» официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, этот показатель всё время меняется, поскольку всё новые люди подают соответствующие заявки. Захарова отметила, что с начала апреля из-за границы было вывезено более 6-ти тысяч человек. По ее словам, наиболее проблемной с точки зрения вывоза россиян страны становится Индия.