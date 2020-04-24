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11:51, 24 апреля 2020

Регионы активно включились в процесс эвакуации россиян из-за рубежа в последние 10 дней – МИД РФ

Регионы активно включились в процесс эвакуации россиян из-за рубежа в последние 10 дней. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вопрос не в самолетах, а в том – куда везти. Каждый регион должен сигнализировать о своей готовности принять людей. Есть квоты, введенные штабом. Исходя из этого, отправляются самолеты. Это вопрос готовности регионов принять людей. Регионы включились по полной. Последние 10 дней мы видим активизацию и очень ответственный подход регионов. Сейчас этот процесс пошел», — сказала она.



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