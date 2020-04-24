Возвращение россиян на родину зависит от готовности регионов принять людей — Мария Захарова

Возвращение россиян из-за рубежа на родину в связи с пандемией коронавируса зависит от готовности регионов принять людей. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вопрос не в самолетах, а в том – куда везти. Отменены регулярные рейсы, самолетов огромное количество стоит. Вопрос – куда везти. Каждый регион должен сигнализировать о своей готовности принять людей. Есть квоты, введенные штабом. Исходя из этого отправляются самолеты», — сказала она.