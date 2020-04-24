Сложнее всего возвращать россиян на родину из Индии — Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что сложнее всего возвращать россиян на родину из Индии в связи с пандемией.

«Если мы раньше говорили о Таиланде, как о самой сложной точке, то сейчас он находится в постоянном движении в плане возвращения, потому что у нас включились регионы. Сейчас выходит на первое место Индия, потому что она еще не разблокирована. Ситуация там очень сложная», — сказала она.

Захарова отметила, что также сложно возвращать граждан России на родину из стран, где находятся небольшое число россиян.