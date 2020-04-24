Иностранным гражданам с близкими российскими родственниками разрешили возвращаться в Россию – Захарова

Иностранные граждане, которые в близком родстве с родственниками в Российской Федерации, получили возможность на воссоединение семей и возможность вернуться. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Департамента информации и печати, официальный представителем МИД России Мария Захарова.

«Было принято дополнение об ограничении на въезд, которое регулировало как раз ситуацию с семьями, которые состоят из граждан разных государств. И была сделана корректировка, давно, в конце марта, и эти люди (или дети с иным гражданством) получили возможность на воссоединение семей или возвращение вместе с семьей», — сказала она.

Граждане России, отметила Захарова, должны подавать документы на государственный портал госуслуг и дополнительно дублировать свои «гуманитарные случаи информирования российских загранучреждений».

«Это делается, чтобы люди не путешествовали по России, и не было дополнительного распространения инфекции», — сказала Захарова.

«Конечно, у людей могут быть гуманитарные случаи, опять можно вернуться к родству, наличию родственников. Здесь важно понять, зачем все это делается, потому что речь идет не просто о вывозе, а речь идет о пандемии. Необходимо сделать так, чтобы инфекция не распространялась, чтобы ее можно было локализовать», — отметила представитель МИД РФ.