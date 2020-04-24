Джо Байден считает, что Дональд Трамп попытается перенести президентские выборы

По словам бывшего вице-президента США, действующий глава Белого дома полагает, что это единственный способ для него победить. Байден сказал это на онлайн-мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию, — сообщает издание «Политико». Оно напоминает, что ранее не фоне пандемии ряд штатов отменил внутрипартийные выборы, по итогам которых выбирают делегатов на предвыборный съезд для утверждения кандидатов в президенты. Байден настаивает, что президентские выборы должны быть проведены в срок – они намечены на ноябрь.
2020-04-24T11:33:00+03:00
2020-04-24T11:35:44+03:00
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11:33, 24 апреля 2020
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