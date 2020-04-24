Коронавирус может привести к преждевременным родам

Об этом предупреждает Минздрав. В ведомстве отмечают, что беременность до 12-ти недель может быть прервана в тяжелых случаях. В Минздраве добавили, что тяжелое течение коронавирусной инфекции у беременных и отсутствие эффекта от терапии могут быть показанием для аборта, — передает ТАСС. Согласно новым методическим рекомендациям для врачей, ни одно из обсуждаемых лекарств от коронавируса не рекомендовано новорожденным. При этом данных о том, может ли беременная женщина с коронавирусом передать его ребенку, на данный момент нет.