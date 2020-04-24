Коронавирус может привести к преждевременным родам

Об этом предупреждает Минздрав. В ведомстве отмечают, что беременность до 12-ти недель может быть прервана в тяжелых случаях. В Минздраве добавили, что тяжелое течение коронавирусной инфекции у беременных и отсутствие эффекта от терапии могут быть показанием для аборта, — передает ТАСС. Согласно новым методическим рекомендациям для врачей, ни одно из обсуждаемых лекарств от коронавируса не рекомендовано новорожденным. При этом данных о том, может ли беременная женщина с коронавирусом передать его ребенку, на данный момент нет.
2020-04-24T11:32:00+03:00
2020-04-24T11:34:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2630966-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:32, 24 апреля 2020
Загрузка комментариев...