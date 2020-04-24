Сенатор Валерий Рязанский не исключает, что режим изоляции может быть продлен на май

По его словам, выход из карантина будет пошаговым с постепенным снятием ограничений, — передает РИА «Новости». Ранее сегодня президентский Совет по правам человека предложил смягчить ограничения, чтобы на майских праздниках люди могли гулять с детьми и отправиться сажать картошку. Глава СПЧ Валерий Фадеев сказал «Эху», что совет направит в правительство свои предложения на следующей неделе.