Сенатор Валерий Рязанский не исключает, что режим изоляции может быть продлен на май

По его словам, выход из карантина будет пошаговым с постепенным снятием ограничений, — передает РИА «Новости». Ранее сегодня президентский Совет по правам человека предложил смягчить ограничения, чтобы на майских праздниках люди могли гулять с детьми и отправиться сажать картошку. Глава СПЧ Валерий Фадеев сказал «Эху», что совет направит в правительство свои предложения на следующей неделе.
2020-04-24T11:31:00+03:00
2020-04-24T11:34:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 24 апреля 2020
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