В России за сутки выявлено почти 6 тысяч заразившихся коронавирусом

Общее число заболевших новой инфекцией превысило 68,5 тысяч. В Москве суточный рост составил почти 3000. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано почти 37 тысяч случаев заражения. В оперативном штабе отметили, что около половины новых пациентов в Москве моложе 45-ти лет. За сутки по всей стране скончались 60 человек. Всего умерших с начала пандемии 615, из них более половины в столице.
2020-04-24T11:31:00+03:00
2020-04-24T11:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 24 апреля 2020
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