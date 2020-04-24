В России за сутки выявлено почти 6 тысяч заразившихся коронавирусом

Общее число заболевших новой инфекцией превысило 68,5 тысяч. В Москве суточный рост составил почти 3000. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано почти 37 тысяч случаев заражения. В оперативном штабе отметили, что около половины новых пациентов в Москве моложе 45-ти лет. За сутки по всей стране скончались 60 человек. Всего умерших с начала пандемии 615, из них более половины в столице.