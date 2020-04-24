Руководство Rambler Group попросило прекратить уголовное дело против одного из крупнейших веб-серверов в мире Nginx

Руководство компании Rambler Group попросило прекратить уголовное дело против одного из крупнейших веб-серверов в мире Nginx. Оно направило соответствующее ходатайство следствию.

Отказ от претензий к основателям Nginx – бывшим сотрудникам Rambler – связано с решением совета директоров компании. Там расторгли договор со связанной с бизнесменом Александром Мамутом кипрской компанией Lynwood Investments на представление интересов. Теперь она, как передает агентство ТАСС, может доказывать право на причинение убытков от своего лица. По данным интернет-издания РБК, Lynwood не намерена отказываться от претензий к Nginx.

Конфликт вокруг веб-сервера стал публичным в декабре прошлого года: в офисе разработчика программного обеспечения прошел обыск по уголовному делу, заявителем которого стала Lynwood. Все дело в том, что программа Nginx была создана Игорем Сысоевым в начале 2000-х годов, когда он работал в Rambler. Изначально сервером можно было пользоваться бесплатно, однако затем на его основе было создано платное программное обеспечение. Это послужило поводом для претензий в незаконном отчуждении интеллектуальной собственности. Сам Сысоев убежден, что они беспочвенны, потому что разработка программ не входила в круг его обязанностей.

Веб-сервер Nginx в прошлом году был продан американской компании F5 за 670 млн долларов. Его услугами, в частности, пользуются «Яндекс» и сервис Netflix.