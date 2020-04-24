Новая инфекционная больница в новой Москве обошлась столичному бюджету в 15–22 миллиарда рублей

Больница, которую начали строить 12 марта, приняла первых пациентов с коронавирусом 20 апреля. С учетом невероятно коротких сроков и сложности проекта, цена вопроса оказалось значительной. Зам мэра по строительству Андрей Бочкарев заявил «Ведомостям», что подобные объекты стоят до 7 миллиардов рублей без оборудования. Один из подрядчиков сказал журналистам, что оценивает проект в 15 миллиардов. По мнению экспертов, еще 4 могло уйти на инженерные сети поскольку Воронцовское находится в стороне от коммуникаций. В значительную сумму могли обойтись 26 тысяч единиц оборудования, в том числе 56 аппаратов ИВЛ. В сумме это и может составить около 22 миллиардов рублей.