Всех врачей и медсестер в Москве проверят на иммунитет к коронавирусу

Это сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. По ее словам, тестирование пройдут не только те, кто работает в перепрофилированных для приема инфицированных больницах, но и в других учреждениях. В интервью Первому каналу Ракова добавила, что сейчас в борьбе с коронавирусом в Москве задействовано около 40% системы здравоохранения.