Всех врачей и медсестер в Москве проверят на иммунитет к коронавирусу

Это сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. По ее словам, тестирование пройдут не только те, кто работает в перепрофилированных для приема инфицированных больницах, но и в других учреждениях. В интервью Первому каналу Ракова добавила, что сейчас в борьбе с коронавирусом в Москве задействовано около 40% системы здравоохранения.
2020-04-24T11:03:00+03:00
2020-04-24T11:12:45+03:00
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11:03, 24 апреля 2020
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