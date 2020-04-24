Совет по правам человека при президенте России предлагает смягчить карантинные меры на майских праздниках. Это нужно, чтобы люди могли выходить на прогулку или ездить сажать картошку, но при этом им необходимо быть осторожными, чтобы не заразиться коронавирусом, — сказал «Эху» глава СПЧ Валерий Фадеев.

По словам Фадеева, единые рекомендации по ослаблению режима изоляции будут отправлены в правительство на следующей неделе.