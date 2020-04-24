За сутки в России выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом

Число инфицированных превысило 68,5 тысяч, — сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки скончались 60 пациентов, всего умерших с начала пандемии 615. Более половины из них в Москве. В столице за сутки выявили почти 3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших новой инфекций приближается к 37 тысячам.